LED晶片廠晶電（2448）公布第三季財報，繳出連續第八季赤字財報，第三季歸屬母公司淨損11.05億元，較前一季度及去年同期擴大，單季每股淨損1.02元，累計晶電前三季虧損35.04億元，虧損幅度略較去年同期收斂，每股淨損3.25元；不過晶電Mini LED後段協力廠惠特（6706）啟動募資，10月業績更重返年、月雙增的成長軌道，替Mini LED的投產進度增添想像空間。

儘管財報未能擺脫赤字，然而晶電第四季開始拉高Mini LED投片量，晶電財報公布之後短暫解除財報地雷，12日押寶性買盤湧入晶電，三大法人同步買超晶電8,371張。

此外，晶電Mini LED後段點測、分選代工廠惠特（6706）10月營收重返成長軌道，以2.61億元寫下去年3月以來新高紀錄，月增16.8％、年增率在暌違八個月之後，首度翻正。

惠特董事會也通過大型募資計畫，除了規畫辦理500萬股現金增資之外，也將辦理5億元為上限的第一次無擔保可轉換公司債（CB），若以惠特12日收盤價144元計算，惠特這一波募資規模上看12.2億元，值此晶電拉升Mini LED投片量之際，惠特無論是募資行動或是業績重返成長軌道，都替新產品的投片進度增添無限的想像空間。

(工商 )