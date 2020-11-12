房貸採放款成數計算風險權數（LTV法）將在2021年6月上路，金管會粗估有30家國銀受益！金管會銀行局副局長林志吉12日公布，銀行不動產授信資本計提新規定試算結果，在一定的條件設定下，31家採新制的國銀資本適足率平均將可增加1.07個百分點，而銀行可承作的風險性資產（如放款）能量將大增2.19兆元。

林志吉表示，現行國銀計算資本適足率時的房貸風險權數是採簡單法，即自用不動產風險權數35％、非自用風險權數75％、商用不動產風險權數100％，但若採用新規定LTV法，可依不動產類別（住宅用、商業用），是否符合六項標準來區分合格、非合格不動產的曝險，及考量還款來源分收益型（非自用）及非收益型（自用），依貸款占鑑估價值比率來看風險權數，會比現行用單一風險權數更有風險敏感性。

林志吉表示，國銀依2020年6月底的資本適足率來進行試算結果，用LTV法，多數銀行資本適足率都上升，但因為是試算所以條件設定有簡化，例如假設不動產曝險都是合格資產，且商用不動產都是收益型等，未來實際採用LTV法時，條件會比試算來的更複雜，所以實際數字會與試算不同。

林志吉指出，目前36家國銀中，有5家向金管會表明新規定上路後仍會採現行舊規定，只有31家採LTV法，因此，實際試算的只有31家銀行。

據試算結果顯示，全體銀行資本適足率將增加1.07個百分點，其中，30家都上升，只有1家下降。且有6家資本適足率增加2個百分點以上，增加最多的一家可增加2.5個百分點。

在普通股比率上，全體銀行平均可增加0.88個百分點，同樣有30家銀行都上升，其中增加最多的有一家可增加2.36個百分點。至於第一類資本比率，全體銀行平均上升0.94個百分點，有30家上升、1家下降，其中有一家最高可增加2.36個百分點。

林志吉表示，36家銀行在試算前可承作的風險性資產達31兆元，新規定上路後，在維持現有資本適足率（14.03％）不變情況下，全體銀行可承作的放款等風險性資產將可增加2.19兆元。

林志吉指出，31家採新制的國銀中，已有十家銀行備妥，2020年底就可採用新規定；另外21家，則等到2021年6月底才適用。

(工商 )