我國友邦貝里斯於當地時間11日順利完成國會大選，在野黨「人民聯合黨」勝選，將由黨魁布里仙紐出任總理並將組成新政府。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統第一時間指示外交部及駐貝里斯大使館，向布里仙紐表達我國政府與人民的誠摯祝賀，並轉致總統親署賀函。

張惇涵表示，日前在世界衛生大會（WHA）視訊會議上，貝里斯讚譽臺灣的防疫出色，也幫助其他國家，並支持我國參與世衛大會等支持舉動，我國政府與人民皆誠摯感謝。

我國政府也感謝貝里斯長年堅定支持臺灣參與相關國際組織及活動，臺貝雙方的友邦情誼，也可追溯到此次勝選的「人民聯合黨」於1989年9月贏得大選執政後，在當年10月與我國建交，從而開啟臺貝31年來的合作夥伴關係。

張惇涵表示，過去臺貝雙方在基礎建設、農業、公衛醫療、教育文化以及資通訊科技等多項領域，都有密切合作關係，而去年適逢兩國建交30週年，雙方也進一步開啟經貿、航空及司法互助等三領域的合作與對話，並已在今年簽署「經濟合作協定」、「航空服務協定」及「刑事司法互助條約」。期盼貝里斯國政發展昌盛，臺貝雙方在國際繼續上相互扶持，持續深化雙方邦誼。

(中時 )