櫃買12日審議通過全宇昕上櫃案 19:402020/11/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11月12日召開上櫃審議委員會，通過全宇昕科技公司（6651）申請上櫃案。 全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8,603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商是玉山證券及第一金證券。 全宇昕科技公司108年度之營業收入為10億1,038萬元，稅後淨利為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。109年上半年度之營業收入為5億2,786萬元，稅後淨利為4,445萬元，每股盈餘為1.69元。 (工商 ) #全宇昕 #全宇昕科技 #營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買業績發表會 吸睛 04:092020/11/12 證券．權證 《類股》財報飄香 食品股味蕾迸出 11:582020/11/12 財經 台灣權王－金融股搶手 法人加碼金控雙雄 04:092020/11/12 證券．權證 《店頭市場》台微醫上櫃審議通過 08:512020/11/12 財經 《店頭市場》和進、牧東今起預收款券 08:512020/11/12 財經 騰訊12日公布Q3營收 淨利超市場預期 17:092020/11/12 財經 櫃買11／12審議全宇昕科技上櫃案 09:212020/11/12 財經 《生醫股》生達Q4業績將攀全年度高峰 07:432020/11/12 財經 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 宇峻Q3獲利站十年高峰 Q4兩遊戲衝刺營運 18:302020/11/12 財經 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 momo雙11銷售額破30億元 12、13日優惠再加碼 - 財經 - 工商 牛肉麵協會要求政院道歉 丁怡銘：深感抱歉 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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