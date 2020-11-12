上市汽車零件廠吉茂（1587）12日宣布，攜手FLH費米智慧家庭、鎰譁實業，共同打造智慧居家系統散熱櫃，啟動產業創新應用新領域。

吉茂指出，隨著科技發達智慧型手機連接網路普及，及IoT技術發展成熟「家戶互聯，建築Online」的智慧城市願景帶動Smart Home系統蓬勃發展，2020年全球採購單項產品並自行安裝之智慧家庭裝置用戶將較2019年增加25％，預估2020年全球智慧家庭裝置出貨量將達5億台，家用智慧單品走入居家儼然成為潮流。

吉茂表示，現況智慧單品大多存在單獨控制情形，未來可整合單獨控制之產品、既有建築機電設備之單一系統平台、簡潔易懂之操作介面，並搭配室內整體裝修風格之家用散熱機櫃將成為市場強勁需求。

業者指出，今年疫情以來在家上班減少了安全監控需求，但在家時間長、減少群聚，衍生空間樂趣、打造家庭劇院、自動化環境舒適、主動式健康照護等智慧家庭需求正逐漸被醞釀，這次吉茂結盟的FLH費米智慧家庭、FIBARO在台灣已有成千成功案例，今年以來詢問度較同期增加60％，熱度持續上升中；FLH費米亦供應日本前三大電信業者KDDI、SoftBank智慧家庭服務，系統優勢可做到跨系統、跨品牌整合，傳統家電亦可升級為智慧家庭；同時支援語音聲控、壁控、可攜式按鈕等多種選擇，安裝簡單無需大型機櫃，符合全齡住宅需求；近期在台進軍建案公區市場屢有斬獲，未來相關硬體設備因應5G世代頻寬加大，收納設備之櫃體溫度將愈來愈高，故與吉茂、鎰譁合作規劃家用散熱櫃，以期維持高服務品質之品牌形象。吉茂負責散熱結構設計及散熱鰭片製作、鎰譁負責結合散熱鰭片至櫃體及美化箱體外觀以符合消費者的喜好，並由交通大學機械工程學系王啟川教授提供散熱設計諮詢，產品設計已取得新型專利並申請發明專利。

吉茂表示，Smart Home散熱櫃兩大特點：一、不使用風扇達到散熱效果，消除風扇運轉帶來之異音、節省用電。二、櫃體外觀可搭配裝潢任意包覆，主機、伺服器不會熱當機。可符合居家設計風格更貼近市場需求。

吉茂為台灣最大之散熱器製造廠，於台灣及大陸皆有工廠、鎰譁主要產品為資料中心機櫃製造與銷售，台灣地區市占排名前三大，供應多家電信機房、大型事業單位電腦機櫃，於兩岸亦有工廠，行銷區域遍佈全球，近年亦跨足大型OEM/ODM專案，多元領域應用，包含大數據、物聯網、半導體、綠能節電、遊樂設施、防震隔震規劃等，並主打自有品牌STANDWAY電動升降桌，應用領域擴及電競、居家、商用，本次吉茂精密與鎰譁實業合作之散熱結構，未來亦將運用於電腦機櫃與5G室內外箱體散熱，未來將由鎰譁主打市場推廣、吉茂提供散熱元件，兩家公司的結合將共寫彼此新局。

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