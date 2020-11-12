范逸臣、馮秉軒（餅乾）今出席「DAIKIN大專羽球超級盃」記者會，對於媒體關注他與女友田中千繪有關的問題，范逸臣皆表示，不想要回答，請大家多關注作品。被問到田中千繪是否會陪他打球、一起關注體育活動？他表示都是自己去。而被問到兩人若有好消息會包多少紅包？餅乾表示，會包10萬元大紅包，范逸臣則轉身離開現場。

范逸臣與日籍女星田中千繪緋聞傳了12年，形同老夫老妻，日前兩人再度被拍到，才低調認愛。今范逸臣為「DAIKIN大專羽球超級盃」演唱主題曲〈擊出關鍵〉，表達在球場上每球每一個決定都是關鍵，勇敢地朝目標前進，努力在世界證明一切。他和馮秉軒受訪時表示「平時就喜歡約打羽球看球賽，也因為太熱愛羽球了，看到台灣選手在國際羽壇上發光發熱，創造屬於台灣人的驕傲時，就決定聯手為羽球創作一首激勵人心、熱血動感的歌曲」。

餅乾則說，這是他第一次獨自寫完一首詞曲，並與范逸臣完成演唱。兩人原預想是會以輕搖滾的方式編曲，後來製作人董事長樂團阿吉給予了獨特的想法，帶點電子舞曲節奏，也加入了一點搖滾元素，最終完美詮釋了這次的作品。

范逸臣今呼籲球迷購票進場支持羽球。（中華民國羽球協會提供）

(中時 )