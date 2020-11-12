台灣港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘，多次接受承攬廠商不當招待，其中王國銘曾多次收受承攬商的金錢賄賂，協助廠商違反政府採購法規定，協議不為價格的競爭，核有重大違失，兩人今天遭監察院彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監委林國明、陳景峻表示，台灣港務公司基隆分公司蘇澳港營運處的督導方碩堂，對於業務上督導的工程採購案件，多次接受承攬廠商招待至有女陪侍的酒店場所飲宴，且有未依法令規定辦理採購的情事。

此外，蘇澳港營運處技術員王國銘，對於業務上辦理的工程採購案件，除多次接受承攬廠商不當招待與飲宴，更多次收受承攬廠商交付的金錢賄賂，甚至協助廠商違反政府採購法的規定，協議不為價格之競爭。

林國明、陳景峻說，王國銘於2015及2016年間，另藉中元普渡機會，向在該處施工的包商人員詐取贊普款項收為自用，金額合計高達2萬7千元；方碩堂與王國銘均違反採購人員倫理準則第7條及公務員廉政倫理規範第7點、第8點等相關規定，核有重大違失。

(中時 )