江啟臣網購12碗牛肉麵挺店家。（張智瑋提供）

行政院發言人丁怡銘在院會後開記者會，秀大背板宣稱今年北市冠軍牛肉麵「板橋皇家傳承牛肉麵」就是用「萊劑美牛」，卻被業者秀檢驗報告打臉。國民黨主席江啟臣今晚向業者網購12碗牛肉麵，花 2460元表達挺店家，同時抓包丁銘銘向店家訂購100碗39000元，卻使用行政院統編，國民黨為此大酸行政院「連道歉都要花人民納稅錢」。

國民黨文傳會新媒體部主任張智瑋說，江啟臣在網路向店家訂了12碗麵，花的是自己的錢；但丁怡銘秀在自己臉書的100碗牛肉麵單據，統編卻是行政院，顯然是「行政院道歉，全民埋單」，連道歉都要花人民納稅錢。

張智瑋也說，板橋皇家傳承牛肉麵有兩家店面，新海路是總店、重慶路是老店，在傳出國民黨前主席朱立倫、北市副市長黃珊珊要到總店打氣後，丁怡銘由板橋立委羅致政陪同到老店致歉，避開媒體守候，「有種開記者會當全國媒體面前罵人，卻沒種在媒體面前道歉」，就像大街打人、小巷道歉，這種民進黨政府還有臉自許「謙卑、謙卑、再謙卑」？

(中時 )