中華培訓隊今天靠著第4棒羅人豪單場4安、4打點的表現，助隊以8比5擊敗台中成棒隊，拿下近期的3連勝，而台中市則苦吞5連敗，至今打完8場僅拿1勝。

中華培訓隊開賽就展開攻勢，先靠保送踏上壘包，鄭宗哲補上二壘打，接著羅人豪揮出2分打點安打，助球隊先馳得點。3局上連續兩棒獲得保送，羅人豪內野安打製造滿壘局面，蔣宗錡高飛犧牲打、葉浚琳二壘打加上對手暴投，中華培訓隊將比數拉開為5：0。

此戰中華培訓隊排出旅美左投張景淯先發，前2局無失分，3局下雖碰上亂流失掉3分，但打線在下一局又有攻勢，最終中華培訓隊就以3分差取勝。

中華培訓隊全場共敲出8支安打，羅人豪就貢獻一半，單場5打數敲4安、4打點、跑回2分，好表現也被總教練謝承勳點名。

羅人豪原本沒被選入中華培訓隊，直到10月底才遞補傷兵加入陣中，報到後首戰就開轟，如今扛中心打線也有好表現，謝承勳說：「他的打擊、守備、腳程都不錯。」

繳出單場4安的猛打賞演出，羅人豪賽後僅笑說：「是運氣比較好一點。」他也透露，來到中華培訓隊的首戰擊出全壘打後，心情就比較不會緊張，加上狀況漸入佳境，自己也越打越有信心。

從遞補入選拚到中心棒次，羅人豪提到，之前自己會因為太想要而太急躁，導致結果不理想，現在心態有改變，穩穩做好每一個過程，好好表現就好。

(中時 )