新北市一名17歲少年阿翰（化名），利用網路認識13歲的少女小花（化名），兩人情投意合，順利成為交往成為男女朋友，2018年12月，一直到去年5月，兩人多次發生性行為，最後交往事情被小花父親發現，認為女兒「被欺負」，因此提告求償157萬元。

根據判決書指出，阿翰在網路上認識小花後，沒多久開始交往，成為情侶不到1年的時間，阿翰與小花多次發生性行為，直到去年小花父親發現女兒交了男朋友，還已經發生關係，父親氣炸提告求償。

雙方開庭時，阿翰對於與女友小花，兩人發生幾次性行為、地點在那裡，均不爭執，不過阿翰還有其父親，認為雙方已經在少年法庭時達成和解，且小花父親也同意不再追究，希望不得再要求賠償。

新北市地院審理此案時，根據少年法庭卷證記錄，小花與父親只是「同意不追究阿翰刑事責任」，並未拋棄民事求償權，考量阿翰與小花是合意性交，並未違反小花意願，最後判阿翰與其父親，必須共同賠償對方35萬元，可上訴。

(中時新聞網)