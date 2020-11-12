交誼廳。（天成文旅-繪日之丘提供）

天成文旅-繪日之丘外觀採用設計活潑具特色，並運用燈光投射打造日出印象。（天成文旅-繪日之丘提供）

擁有優美自然風景、人文氣息的嘉義，為各地旅人朝聖的觀光熱點。擁有阿里山腳下最美飯店的天成文旅-繪日之丘自即日起至12月29日，推出「鄰里鄉鎮逗陣遊」住房專案，凡為中部、南部及澎湖、金門、連江縣外島市民出示身分證明，平日1泊1食超殺價（週日至週四）每晚2199元起，旺日（週五）每晚2699元起，假日（週六）每晚3199元起，此外，住宿期間內依房型規定入住人數贈送早餐，更提供客人迎賓點心及多樣復古零食盡情享用，入住期間可免費使用星空童樂室，暢玩SWITCH遊戲、手足球檯、飛鏢機等熱門遊戲。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「此次天成文旅-繪日之丘推出『鄰里鄉鎮逗陣遊』住房專案，冀望在觀光淡季開拓鄰近縣市的國旅客源，深化緊密度，讓中南部及鄰近外島的市民能夠以超值優惠的價錢，體驗嘉義悠閒慢活的日常與在地文化，還可一覽秋冬限定的阿里山雲海美景。」

阿里山為嘉義極具指標性的觀光聖地，山林蓊鬱，可一覽日出雲海之美。天成文旅-繪日之丘融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，採用設計活潑具特色，並運用燈光投射打造日出印象。入住天成文旅-繪日之丘「鄰里鄉鎮逗陣遊」住宿專案，平日享精緻客房優惠價2199元起（原價7200元起），親子3人房優惠價2699元起（原價8200元起）、溫馨家庭房優惠價3299元起（原價9200元起），另依房型人數提供早餐乙份，旅客還可於入住期間每日10：00至22：00免費使用飯店7樓星空童樂室，享用多達50種以上的古早味零食，另可暢玩各式趣味小遊戲。

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