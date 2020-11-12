吉茂（1587）公布第三季財報，單季合併營業收入達5.12億元，獲利3,700萬元，獲利創同期新高；累計前三季每股盈餘2.12元。

吉茂表示，今年第二季開始業績急起直追，在產能與訂單皆充足下，第三季毛利率達28％，帶動單季獲利再創高。此外，第三季新台幣對美元升值，吉茂有毛利提升基礎，於進、銷貨美元部位互抵後匯兌損失僅122萬元，影響有限。

吉茂今年以來積極搶攻美國市場，於客戶交期、品質控制得宜，在AM（售後維修）汽車水箱市場知名度快速竄升，兩岸產能皆滿載下，近期已針對台灣、南京工廠添購設備，因應未來訂單需求。

在訂單充足、產能充足情況下，吉茂樂觀明年獲利表現將不低於今年第三季。吉茂今年持續與歐洲主力客戶合作開發多款大型水箱，待明年歐洲疫情穩定即可挹注大型水箱銷售業績。

吉茂新跨足的同時汽車冷凝器業務，明年下半年亦將完成與Denso天津廠的製造交接，未來冷凝器銷售將會仿照汽車水箱成長模式，預計在未來二至三年逐漸發酵。

展望第四季與2021年，吉茂自信將延續今年第三季的成長基礎，南京工廠第二條鉛銲爐將於11月底試車、明年量產，汽車水箱月產能將可再提升6萬至8萬顆。吉茂在汽車水箱、冷凝器產品雙動能帶動下，法人預估明年營收成長將有雙位數成長。

(工商 )