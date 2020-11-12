《料理之王》第4集上演「搶食挑戰賽」，選手們要在2分鐘內「搶食材」，搭配主辦單位為每組設定的主題，完成美味料理。選手們不但要事先想好食材，更要眼明手快，考驗選手功力，時間壓力下，不少選手因沒選到所需的靈魂食材敗下陣來，讓導師們直呼可惜。本集也加入曾經出書分享阿嬤愛的料理的劉品言擔任飛行導師，其挑剔味蕾、嚴厲批評，讓選手們更加緊張。

主辦單位指定的主題食材包括火山烏骨雞、永安龍虎斑、萬里蟹等，最後甚至出現「東勢高接梨」的高難度主題，連福原愛都直呼「太難了」，讓許多實力派選手都面臨被淘汰的壓力。而萬里蟹組選手們也端出高水準料理，讓導師們再度上演天人交戰，廚佛Fred直呼：「這組真的很難！」連飛行導師劉品言也發出求救：「申請暫停一分鐘討論一下！」

全聯先生簡介遊戲規則與食材資料時忘詞(量子娛樂製作提供)

而這集節目中，是誰讓廚佛Fred罕見動怒？ Fred批評：「你太輕浮了！」指選手雖擁有高超料理技巧，但態度較為輕浮，不夠尊重比賽和其他選手，一番批評也讓該名選手聽得面紅耳赤。這集搶食競賽過度激烈，不少選手因太過緊張，無法回應主持人Lulu的問話，Lulu甚至還被選手嗆：「妳少跟我講話，我就可以做完了！」連負責講解搶食挑戰賽遊戲規則的全聯先生都頻頻出錯，狂被Lulu吐槽。

(中時 )