國泰金12日晚間公告經董事會決議將與中國平安集團旗下的「深圳壹賬通智能科技」簽署合作備忘錄（MOU），在符合兩岸法令規範下，深化雙方金融科技業務交流與合作，契約從12日起至2021年11月11日止。

國泰金控表示，簽署MOU有助於雙方未來金融科技業務交流，對金控財務短期內並無重大影響，未來也將加強雙方金融科技業務交流與合作。

深圳壹賬通智能科技註冊於2017年9月，是中國平安集團旗下的金融科技服務公司，是平安孵化的四家獨角獸企業之一，在2017年中國獨角獸企業發展報告中位列第13名。2019年12月正式在紐約證交所掛牌上市。

據公司網頁發布，金融壹賬通在金融行業打造了人工智能、大數據和區塊鏈等前沿科技實力。截至2020年6月30日，全球專利申請累計4,327項，其中境外專利申請945項，截至2020年6月30日，金融壹賬通服務客戶已涵蓋中國全部的國有銀行和股份制銀行、99％的城商行和53％的保險公司。

(工商 )