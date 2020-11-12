台通（8011）12日一早公告擬處分新北工業區土地案，言明該筆土地已委由戴德梁行以12.8億元公開標售，台通表示，該筆土地預計明年1月公告，於明年首季開標，由於該筆土地位居新莊，土地面積多達1,846.25坪，若順利賣出，對公司業外獲利挹注頗大。

台通為活化資產並充實長期營運資金，擬處分位於新北市新莊新工段土地，此外，緊鄰的慶通土地因為也屬同一廠區，也規畫與慶通公司一起進行標售，土地面積分別為1,395.27坪及450.98坪，台通指出，此土地標售案已委由戴德梁行拍賣，委託價格為每坪91.8萬元。

台通指出，為因應營運需求，早在2016年就標購了新北市政府新莊區新知段土地約247.73坪，用以建造地上11層、地下3層大樓作為台通集團總部，使用執照預訂2021年初申請，另於2019年8月於蘆竹海湖工業區購置了土地4,104.3坪、廠房約725.39坪作為生產基地使用，未來擬將原承租之觀音生產基地遷至自購的蘆竹海湖廠房，遷廠作業擬自今年第四季起啟動，廠辦用地目前皆已完備，出售新北工業區土地案不會對公司營運帶來影響。

台通今年前三季仍陷於虧損，經結算累計稅後淨損為1,222萬元，換算每股淨損0.1元，惟表現已較去年同期的每股淨損0.67元，出現大幅改善。

(工商 )