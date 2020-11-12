和泰車前三季每股大賺18.91元 創同期新高 20:002020/11/12 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和泰汽車（2207）公布第三季財報，單季稅後淨利36.16億元、年增9.54％，EPS達6.62元，獲利創單季歷史新高。 和泰車累計前三季稅後淨利103.29億元、年增16.70％，EPS達18.91元，創同期新高。 和泰車表示，獲利創高，係因去年基期較低，加上今年RAV4、Altis新車銷量成長，以及轉投資事業，包括和潤企業（6592）、和泰興業、和泰產險等貢獻增加，推升整體獲利表現。 (工商 ) #和潤企業 #和泰車 #創同期新高 #EPS #大賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智冠子公司助攻 前三季獲利寫十年同期新高 13:522020/11/12 財經 華宏Q3營收寫近5年單季新高 前三季每股盈餘1.47元 11:232020/11/12 財經 立隆 前三季每股盈餘4.2元 15:392020/11/12 財經 力旺前三季獲利 歷年新高 04:092020/11/12 證券．權證 營建股績優生長虹 前三季每股盈餘5.05元 17:192020/11/12 財經 沛波前三季每股賺1.07元 樂觀看Q4 18:192020/11/12 財經 豆府Q3 EPS 3.71元 第三季與前三季營收獲利同創新高 16:492020/11/12 財經 永裕前三季EPS達2.4元 創歷年同期次高 15:492020/11/12 財經 雅茗-KY第三季EPS 1.79元創歷史新高 Q4繼續仰攻 16:392020/11/12 財經 禾聯碩前三季EPS達10.77元 居家電業之冠 10:502020/11/12 財經 財經熱門新聞 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 股市新手挑金融股當定存喊貴 網友一句話拆解真相 - 財經 晟德前三季獲利逾半個股本 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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