和泰汽車（2207）公布第三季財報，單季稅後淨利36.16億元、年增9.54％，EPS達6.62元，獲利創單季歷史新高。

和泰車累計前三季稅後淨利103.29億元、年增16.70％，EPS達18.91元，創同期新高。

和泰車表示，獲利創高，係因去年基期較低，加上今年RAV4、Altis新車銷量成長，以及轉投資事業，包括和潤企業（6592）、和泰興業、和泰產險等貢獻增加，推升整體獲利表現。

(工商 )