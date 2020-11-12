碰上在爆米花棒球聯盟還沒開胡的台東綺麗珊瑚，台灣電力今天卻打得辛苦，之後掌握對手失誤扭轉戰局，終場以4比1逆轉勝出，王宗豪先發7局無責失拿下首勝，綺麗珊瑚則吞8連敗。

王宗豪前3局雖有危機但無失分，4局上因失誤及被廖筱堯揮出三壘打失1分，但台電打線在下個半局立刻有所回應，陳聖賢的二壘打展開反攻，李育全的滾地球送回追平分。

5局下藉由對手的2次失誤又有攻勢，林柱高飛犧牲打敲回超前分。第7局李冠賢率先安打，再靠對手失誤攻回分數，之後陳聖賢安打、陳偉志高飛犧牲打多添分數，台電追加保險分。

面對勝場仍未開張的綺麗珊瑚，台電意外打得辛苦，總教練鄭竣哲指出，今天比賽中的一些戰術執行不佳，分數沒有拉開，選手打起來就綁手綁腳，壓力也會比較大。

王宗豪此戰主投7局用90球，被敲3支安打，投出3次四死球保送、5次三振，失1分非自責分，拿下個人在今年爆米花聯盟的首勝。

此戰之前，王宗豪在爆米花出賽3場吞2敗，表現不盡理想，他也坦言，這次賽事自己的控球一直不太穩定，只能慢慢調整，練習時也一直在找感覺。這場比賽則是他相隔約4個月再先發投長局數，狀況明顯改善，「跟之前差很多。」

(中時 )