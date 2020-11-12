長相甜美、形象清新的37歲北市議員林穎孟，上周才被爆出詐領助理補助款，遭助理控訴「慣老闆」，但10日下午又在議會6樓與辦公室主任發生糾紛，林穎孟怒指主任跟蹤她，並找來警衛求援，主任則追問「我哪沒職業道德？講清楚！」衝突一觸即發。

林穎孟遭5名助理指控慣老闆，如今發生第二彈，據悉助理同仁因要撰文批評台北市長柯文哲發言不當，請示林穎孟，林穎孟則說「能不能用是我決定，不用你問！」接著向主任抱怨同仁能力不佳，主任於是和同仁講如何改進，豈料林認為這樣轉達沒職業道德，主任聞後想找林穎孟講清楚，衝突一觸即發。

10日下午，主任在議會6樓拿著手機錄影追問林穎孟，要林穎孟講清楚為何沒職業道德，林對主任直呼「你現在在跟蹤我，妨礙我，你是跟蹤者！」並找來警衛嗆「他在跟蹤我！」主任說「我沒有，妳講清楚，我哪有威脅妳！」

主任強調，林穎孟不能指控完她就逃，還跟警衛說他跟蹤她。林穎孟則說，她覺得莫名其妙，不要用片面來抹黑她，有證據會說話。

(中時 )