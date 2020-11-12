行政院發言人丁怡銘說今年台北市牛肉麵節冠軍用的就是含有萊克多巴胺的牛，業者趕緊出示未檢出萊克多巴胺證明打臉丁，丁隨後也親自登門拜訪道歉。國民黨團總召林為洲痛批，「為了合理化進口萊豬，不惜污名化所有牛肉製品、商家，厲害！」

新北市議員葉元之也批評，行政院栽贓板橋優質店家用萊克多巴胺美牛，剛剛他跟前新北市長朱立倫去店家總店吃麵力挺，老闆也在總店。葉元之說，聽聞行政院發言人不來總店，躲掉老闆、閃開媒體，偷偷摸摸跑去分店吃麵，真是「大街打人、小巷道歉」。

葉元之更指出，更好笑的是，行政院發言人訂100碗牛肉麵表示道歉誠意，但付錢時竟然還打統編準備報公帳，用國庫的錢來掩飾自己的過錯，「錯誤的是你，結果付錢的是全體國民，個人出包，國家賠償？事後被抓包還賴給秘書處，這像話嗎？」

葉元之批評丁怡銘，發言人不是這樣做的，該認錯就誠懇一點。另外，「相信發言人今早記者會只是轉述行政院長蘇貞昌的說法，栽贓店家蘇院長也有份，蘇院長出來道歉！」

(中時 )