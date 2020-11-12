新興（2605）今年前三季累計營收32.73億元，獲利3.49億，EPS0.60元，第三季單季營收10.31億元，獲利1.34億元，EPS0.23元。第四季因為超大型油輪運價已經跌到成本以下，季內能否維持獲利主要看散裝船運運價走勢，目前因為中國大陸停止進口澳洲煤碳，改用自己生產的高價煤，讓市場運價沒能顯像旺季行情。

散裝船運在10月6日海岬型船現貨市場日租曾經漲到3.49萬美元，較約2.5萬美元的成本價超出0.99萬美元，巴拿馬型船成本價約1萬美元，10月12日曾漲到12,986美元，但是本月11日海岬型船只剩13,379美元，巴拿馬型船10,488美元，呈現旺季不旺局面，現在就看後續一個半月運價能否有較大回升。

以新興今年前三季表現，估計全年獲利無虞，也會優於去年許多。該公司去年一直到第四季才轉虧為盈，全年EPS0.15元。

(工商 )