中華汽車（2204）公布第三季財報，單季稅後淨利9.43億元、年增180.65％，EPS達1.73元；累計前三季稅後淨利24.65億元、年增612.42％，EPS達4.52元。

中華車解釋，今年國內車市成長，推升本業獲利表現，加上去年因認列轉投資裕隆（2201）相關損失，基期極低，導致今年獲利出現大幅成長的榮景。

(工商 )