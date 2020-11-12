國內車市成長 中華車前三季EPS 4.52元 20:092020/11/12 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華汽車（2204）公布第三季財報，單季稅後淨利9.43億元、年增180.65％，EPS達1.73元；累計前三季稅後淨利24.65億元、年增612.42％，EPS達4.52元。 中華車解釋，今年國內車市成長，推升本業獲利表現，加上去年因認列轉投資裕隆（2201）相關損失，基期極低，導致今年獲利出現大幅成長的榮景。 (工商 ) #裕隆 #中華車 #EPS #國內車市 #中華汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拉高品牌力搶占醫美商機 雙美前三季稅後EPS 2.5元 10:302020/11/12 財經 禾聯碩前三季EPS達10.77元 居家電業之冠 10:502020/11/12 財經 《鋼鐵股》沛波前三季獲利年減43.69％ EPS 1.07元 17:042020/11/12 財經 勤美前三季EPS 0.36元 武漢新廠明年Q2投產 18:192020/11/12 財經 吉茂前三季EPS 2.12元 明年營收有望雙位數成長 19:502020/11/12 財經 中化 前三季EPS 1.55元 04:092020/11/12 證券．權證 國內車市成長 中華車前三季EPS 4.52元 20:092020/11/12 財經 氣立前三季EPS 1.64元 04:092020/11/12 證券．權證 健椿Q3EPS0.52元創高 前三季EPS增至0.72元 17:192020/11/12 財經 電動車新秀Rivian兩款新車 16日開放預購 12:302020/11/12 財經 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 登「陸」搶生意？ 台積電死敵上海首發5奈米晶片 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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