繼北卡之後，阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文確定成功連任，使得共和黨在參院的總席次已來到50席，不過參院的掌控權要等到明年元月初喬治亞州的第二輪決選才能見分曉，共和黨只要再奪下一席便將阻斷民主黨全面執政的美夢，也將影響拜登的施政計畫。

阿拉斯加州開票作業比其他州緩慢，周二才開始開不在籍選票，美聯社周三在開了約7成5的選票後，宣布由尋求連任的蘇利文以57.5％對37.5％勝出。

周二由於北卡州民主黨候選人康寧漢（Cal Cunningham）承認敗選，共和黨的泰利斯（Thom Tillis）同樣成功連任。

總計共和黨目前在參議院已掌握50席，領先民主黨的48席，剩下的2席都是喬治亞州的參議員改選，該州改選由於兩黨候選人都未達過半的門檻，因此明年1月5日將舉行第二輪決選，也就是參院掌控權要等到明年初才會決定誰屬。本屆改選前，共和黨以53席過半多數優勢把持參院。

民主黨目前最後希望是喬州2席全拿，至少先與共和黨在席次上扳成平手，這樣一來未來任何法案的表決若都是呈現50比50票的僵持局面，就可發揮副總統賀錦麗關鍵一票的表決優勢。

簡而言之，明年初喬州參議員決選不僅將決定參議院掌控權，同時也將影響拜登新政府的施政規畫。

根據拜登的幕僚與經濟顧問團隊表示，民主黨若能搶下喬州的2席參議員，拜登一上台便能全力推動競選時的政見，包括總規模2.2兆美元的新振興方案，以及調高企業與富人稅等等。

假如喬州參議員2席未全拿，即便拿下1席，也等於參院繼續由共和黨掌控，拜登政府推動政策勢必大受干擾，拜登要不讓步與共和黨合作共同推動法案，不然就是得透過行政命令兌現政見。

民主黨若無法取得完全執政，那加稅的提案勢必會遭到擱置，全民健保（ACA）改革修法同樣遙遙無期。

(工商 )