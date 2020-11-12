今日世界肺炎日，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會攜手中華民國糖尿病學會、台灣家庭醫學醫學會、財團法人中華民國心臟基金會，及財團法人腎臟病防治基金會現場共同呼籲，應積極採取保護措施，控制自身慢性病的同時更要主動接種肺炎鏈球菌疫苗，以加強自我保護力，遠離肺炎致死威脅。

全球每年肺炎會奪走250萬名生命，而肺炎鏈球菌感染是肺炎最常見的致病菌！慢性病患一旦感染肺炎，會增加治療難度，連帶提高重症、致死風險。以糖尿病患者為例，肺炎死亡的人數在近年增加5倍；心臟血管疾病患者感染肺炎鏈球菌的機率則為一般人的6倍以上；腎臟病友肺炎死亡率更較一般人高出14至16倍；更有近1／4高血壓患者因肺炎死亡，顯示慢性病患者更應重視肺炎感染的危機。

新冠肺炎恐合併肺炎鏈球菌感染 多重慢性病者罹病風險增

根據美國疾病管制與預防中心最新統計，新冠肺炎常合併肺炎鏈球菌感染，且以高血壓(21.5％)，糖尿病(16.4％)、心臟病(11.4％)患者為多。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長呂俊毅表示，肺炎鏈球菌感染是肺炎最常見的致病菌，慢性病患一旦感染肺炎，會增加治療難度，連帶提高重症、致死風險。以糖尿病患者為例，肺炎死亡的人數在近年增加5倍；心臟血管疾病患者感染肺炎鏈球菌的機率則為一般人的6倍以上；腎臟病友肺炎死亡率更較一般人高出14至16倍；更有近1／4高血壓患者因肺炎死亡，顯示慢性病患者更應重視肺炎感染的危機。

為提醒慢性病患者、一般大眾提高警覺，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會於世界肺炎日攜手社團法人中華民國糖尿病學會、台灣家庭醫學醫學會、財團法人中華民國心臟基金會，及財團法人腎臟病防治基金會共同呼籲，應積極採取保護措施，在控制自身慢性病的同時更要主動接種肺炎鏈球菌疫苗，以加強自我保護力，遠離肺炎致死威脅。

7成肺炎患者為多重慢性疾病 罹患肺炎後重症比率高、治療棘手、器官易衰竭

肺炎已連續四年高居國人十大死因第3位，每年奪走1萬5千名以上國人性命，108年死亡人數更較107年增加13％，感染肺炎造成的影響不容小覷。呂執行長表示，慢性病患、抽菸者染病風險為一般人的3倍以上；而肺炎鏈球菌感染症患者中更高達7成同時合併兩種以上慢性病，證實慢性病患者的罹病風險是遠高於想像。

呂俊毅進一步指出，在台灣約5-10％成人鼻腔中帶有肺炎鏈球菌，當人體免疫力低下時，病菌則會從呼吸道或血液入侵，引發肺炎。然而，當帶菌者為慢病患者時，一旦罹患肺炎，病情容易快速惡化，除了治療難度較高外，也可能加重原先病情，併發其他重症，例如菌血症、多重器官衰竭等，故提醒慢性病患應立刻採取行動，除了接種流感疫苗外，可主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

糖友肺炎死亡人數增5倍 血糖控制和肺炎預防要雙管齊下

長期高血糖導致身體免疫力下降，免疫細胞殺菌能力減弱，使人體成為利於細菌生長繁殖的環境。社團法人中華民國糖尿病學會監事葉振聲指出，糖尿病引起的各種感染疾病中，有四分之一與肺炎有關，近年來糖友死於肺炎的人數更增加5倍，可見糖友易輕忽肺炎威脅。

葉振聲醫師解釋，糖尿病患普遍有高共病特性，根據2019年糖尿病年鑑，糖尿病共病比例前三名為高血壓、血脂異常、心血管疾病，可說是集侵襲性肺炎感染風險因子於一身，且感染後更容易併發菌血症。而新冠肺炎期間美國疾病管制與預防中心也建議，糖尿病患應該要主動和醫師討論，及時將接種疫苗納入疾病管理的一部分，加強保護。葉醫師提醒，糖友務必控制好血糖、血壓、血脂，保持充足睡眠並積極採取預防肺炎的措施，才能降低肺炎的威脅。

心臟血管疾病染疫高6倍 對心臟損傷大 接種疫苗可降低死亡率

心、肺常有共病發生，因此心臟血管病患因抵抗力和肺功能不佳，感染肺炎鏈球菌的機率是一般人6倍以上。財團法人中華民國心臟基金會代表陳文鍾醫師提醒，心臟血管疾病患者因血管病變，導致心臟難以輸送足夠血液和養分到身體其他部位，若同時肺部感染，會增加心臟肌肉耗氧量，容易誘發心臟衰竭。

根據研究，罹患肺炎會有21％的人出現心臟衰竭，10％會出現心律不整；超過50％的心臟併發發生在感染肺炎後24小時之內，顯示肺炎會立即對心臟會造成極大的損傷。新冠肺炎疫情凸顯心臟血管疾病接種疫苗、預防肺部感染的必要性，歐洲心臟學會年會中最新研究證實，接種流感和肺炎鏈球菌疫苗可降低心衰竭患者住院死亡率。陳醫師建議，心臟血管疾病患者平時除了要與醫師持續控制病情外，可以主動詢問疫苗接種建議。

腎友患肺炎死亡率高16倍 恐加快洗腎機率 患者需落實疫苗評估

根據調查，台灣因肺炎住院的患者中，有36.8％為慢性腎臟病病友。財團法人腎臟病防治基金會執行長林裕峯醫師提醒，感染是慢性腎臟病患、透析和腎臟移植患者發病率和死亡率的主要原因。腎臟病友罹患肺炎死亡率較一般人高14至16倍，且慢性腎臟病患者一旦感染肺炎鏈球菌，會提高急性腎損傷風險，加快腎臟病的進程，甚至有可能急需進行透析治療。

美國腎臟基金會建議，腎臟疾病者應接種肺炎鏈球菌疫苗，且根據研究，早期慢性腎臟病患者具有較好的血清轉化率，建議在透析或移植開始之前就先接種疫苗，可以獲得更好的免疫保護。林執行長建議，腎友須加強對於呼吸道感染的預防意識，透析病患在透析前，可詢問醫師進行各項疫苗接種狀態評估，降低肺炎鏈球菌肺炎感染症對健康威脅。

近1／4高血壓患者因肺炎死亡 醫師 ： 有菸癮、肥胖者、健康成人都要接種疫苗

台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰醫師則提醒，除慢性病患外，高血壓、肥胖者也是肺炎高危族群。血壓升高已被證實會降低肺部功能、增加肺炎感染的風險 ，且研究發現，24.8％的高血壓患者因肺炎而死亡，使肺炎成為高血壓患者的重大威脅。黃理事長表示，肥胖者罹患肺炎的風險為1.4-2.0倍；吸菸者感染肺炎鏈球菌機率較非吸菸者高出1.5倍，而且一旦感染續發肺炎鏈球菌感染，恐加速病程，提升後續重症機率，增加死亡風險。

黃信彰表示，積極戒菸、控制血壓、減輕體重、減少肺炎感染，為高危族群預防肺炎的首要任務，但黃理事長也提醒，新冠肺炎期間，為減少肺炎合併感染的發生，建議健康成人也要參考台灣家庭醫學醫學會所建議的「成人預防接種建議時程表」進行疫苗接種，平時就可以積極預防肺炎鏈球菌感染的發生。

世界肺炎日 醫界籲慢性病患者超前部署 持續疾病控制、主動詢問疫苗接種建議

全球每年肺炎會奪走250萬名生命，而今年因新冠肺炎恐會有440萬人死於肺炎感染。根據美國疾病管制與預防中心截至5月底數據顯示，罹患新冠肺炎的人有32％有心血管疾病、30％有糖尿病，而慢性病患住院率高出6倍，死亡人數更高出12倍，讓慢病病友處於極大的肺炎感染風險中。呂俊毅執行長提醒，台灣慢性病及多重慢性病人口非常多，慢病患者要先做好預防肺炎的準備，雖然新冠肺炎尚未有疫苗可以接種，但可以先接種肺炎鏈球菌疫苗進行預防，根據研究顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對降低併發肺炎鏈球菌感染具有保護作用。

呂俊毅醫師表示，現今肺炎鏈球菌疫苗針對肺炎鏈球菌感染症有效率達75％，且疫苗接種費用僅肺炎鏈球菌疾病治療費用的1／10，建議慢性病患應積極預防肺炎的發生。醫界五大團體特別在世界肺炎日共同呼籲高危險族群，除了定期回診、做好疾病管理以及接種流感疫苗外，更應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，加強自我保護力，終結肺炎的威脅！

(中時 )