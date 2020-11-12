中共國家主席習近平12日出席浦東開發開放30週年慶祝大會，表示30年來，浦東取得了驚人的成績，經濟跨越式的發展，生產總值從1990年的60億元（人民幣，下同）躍升到2019年的1.27萬億元，並強調科學技術正引領著國家的脈動，盼浦東在基礎科技領域作出大的創新，在關鍵核心技術領域取得大的突破，未來將聚焦關鍵領域發展，包括積體電路、生物醫藥、人工智慧等領域。

習近平於會上表示，浦東只有全大陸1／8000的面積，卻創造了全大陸1／80的國內生產總值、1／15的貨物進出口總額，浦東是全大陸第一個金融貿易區、第一個保稅區、第一個自由貿易試驗區及臨港新片區、第一家外商獨資貿易公司，位居多個「全國第一」。近年來，浦東核心競爭力不斷大幅度增強，形成以現代服務業為主體、戰略性新興產業為輔、先進製造業為支撐的現代產業體系，並承載了上海國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心建設的重要功能。

習近平指出，科學技術從來沒有像今天這樣嚴重影響著國家命運、人民的生活品質，大陸經濟社會當前急需科學技術解決方案，以因應世界科技市場、經濟市場、國家重大需求以及人民生命健康，應加強、應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，提升產業鏈水平，確保全國產業鏈供應穩定。未來將聚焦關鍵領域發展創新型產業，加速在積體電路、生物醫藥、人工智慧等領域的發展，也將積極參與國際大科學計劃和大科學工程，並指出對外開放是大陸的基本國策，任何時候都不能動搖，當前，全球經濟遇到一些瓶頸，但決不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，一貫秉持著與世界各國經濟合作的理念。

習近平於會上最後強調，世界經濟也是一片大海，世界大海都是相通的，任何企圖阻礙世界大海相通的行為，都是一種不自量力的行為。

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(中時 )