MAMAMOO玟星激瘦15公斤。（遠傳friDay影音提供）

今年由於受疫情影響，台灣韓粉無法出國追星，韓團同樣不克親自來台巡演，遠傳friDay影音不只引進多部最夯跟播韓國實境綜藝，近期更與韓國韓國電信LGU＋擴大結盟合作，與韓國同步、獨家直播11月21日晚上六點至七點四十分舉行的《MIC ON-TOP韓流線上演唱會》，陣容包括實力派大勢女團「MAMAMOO」、期間限定女團「IZ＊ONE」、前「Wanne One」主唱金在奐和新人歌手「Natty」，粉絲只要註冊登入遠傳friDay影音會員，就能免費觀看！錯過直播的韓粉也不用擔心，11／21當天19：40-23：00就有重播內容可以收看。

在韓國有「吞CD」美譽的女團MAMAMOO，由頌樂、玟星、輝人和華莎組成，4人擁有可以清唱的完美聲音，舞台表現更是Girl Crush女力滿點。而MAMAMOO不只演出實力堅強，為了保持完美體態也下了苦工，她們近期上綜藝節目分享減肥健身心得，玟星竟自曝平日飲食不忌口，披薩、炸雞照吃不誤，但她也強調「吃不胖體質」的背後可是付出了很大的努力。

玟星說自己在剛出道時身材偏豐腴，當時非常努力甩肉，就使用了「地瓜減肥法」地獄減重，以地瓜取代主食，結果從原本60幾公斤，成功減了15公斤，體態變得輕盈窈窕，重點是在那次減肥過後，玟星透露自己的體質竟也跟著改變了，之後不管吃什麼都不會變胖，讓粉絲驚呼「好羨慕」。

從節目《PRODUCE 48》中出道的期間日韓限定女團IZ＊ONE，原定2年6個月的活動時間，預計在2021年4月到期、並結束解散，但據最新韓媒報導，IZ＊ONE所屬公司Swing娛樂對於4月將解散一事回應：「還沒有決定解散與否，正在討論中。」暗示了活動期延長可能，消息讓粉絲又驚又喜。另外，經紀公司也透露，IZ＊ONE現正積極準備12月的回歸，這是繼6月發行第三張迷你專輯《Oneiric Diary》之後時隔約6個月的回歸，粉絲終於將等到新作品出爐。

遠傳friDay影音為回饋廣大韓粉，在本次直播活動也規劃線上聊天室，讓粉絲在直播當下可以與偶像零時差互動，歌手還會挑聊天室問題在舞台上即時回答；針對此次演出團體也祭出多項抽獎活動，讓粉絲有機會把偶像的周邊禮品帶回家。即日起至11／20，參加遠傳friDay影音FB和IG《尋找 MAMAMOO 》活動，即可抽MAMAMOO 新專輯驚喜包，11／14至11／20則可參加《我要 IZ＊ONE》活動，抽IZ＊ONE紀錄電影藍光DVD；此外11／16至11／19還有《friDay加碼禮》，活動期間註冊成為遠傳friDay影音會員，即可抽演唱會獨家禮；11／20至11／21登入遠傳friDay影音收看演唱會，再送《神秘好禮》演唱會看片券。總獎項數量破萬，粉絲們記得注意活動時間千萬別錯過。

(中時 )