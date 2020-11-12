恩德科技因應工具機外銷深受中美貿易戰、新冠肺炎疫情及新台幣匯率等利空因素衝擊，調整經營策略，從精簡組織、降低成本及強化木工機台灣內銷市場著手奏效，第三季轉虧為盈，EPS為0.01元，達成事欣科集團兼恩德董事長廖文嘉交付第三季轉虧為盈的營運目標。

恩德主管指出，國內工具機業去年遭逢中美貿易戰。今年又受新冠肺炎及新台幣匯率升值影響，國內工具機產業進入寒冬，恩德第三季台灣木工機內需訂單年成長五成以上，走出第二季低潮，達成第三季單季轉虧為盈的短期營運目標。

恩德第三季合併營收8.34億元，毛利率從去年同期25.51％提高至27.41％，本業獲損近520萬元，業外收益挹注，稅前淨利436.3萬元，淨利歸屬母公司237.7萬元，EPS達0.01元。前三季合併營收23.91億元、本業淨損0.48億元、稅前淨損0.72億元、淨損歸屬母公司0.67億元，每股虧損0.35元。

恩德指出，恩德前三季因歐美及中國大陸地區客戶受新冠肺炎影響刪減資本支出，導致本年度恩德第三季及前三季營收皆衰退19％。還好恩德從今年起，對內部組織進行整頓，海外子公司也進行功能整合等調整集團體質的工程，達成營業費用較去年同期節省之目標。第三 季費用節省6千餘萬元，節省約21％；前三季費用節省2.18億餘元，節省約23％。也因營業費用節省，第三季及前三季雖因新台幣匯率持續升值而認列匯損，恩德第三季得以轉虧為盈，第三季淨損虧損歸屬母公司年減52％。

恩德指出，恩德11月採購短周期生產線及試驗壓機，預計在台灣自行壓製板材，提供客戶從原料，生產線設計及設置安裝到最後生產線之保養維修之一條龍服務。相關板材預計2021年可量產銷售，為恩德營收及獲利注入新活水。加上新冠肺炎疫苗通過測試，未來可上市及普遍接種，歐美地區可望陸續解封，業務接單狀況已慢慢回溫，恩德預估第四季及2021年相關營運將擺脫中美貿易戰及新冠肺炎的負面影響，轉為成長趨勢。

(工商 )