胡宇威在東森新戲《王牌辯護人》中，除了詮釋為追求真相、不畏強權抗辯的正義律師外，為戲他克服懼高症，挑戰攀岩橋段。他苦笑自己為這角色，不只腦筋、嘴巴都要動得快，身體也沒閒下來。

胡宇威表示，自己喜歡露營、泛舟、攀岩等戶外運動，過去攀岩機會少，知道要拍攀岩戲很興奮，不料拍攝時得來回攀上五、六層樓高的戶外攀岩場，還要為動作的特寫定住不動、或放慢速度攀爬。雖然胡宇威從小習武、對各式運動都極為拿手，也坦言這場戲很挑戰肌耐力。他一度累到手指頭快沒力、手滑沒抓到施力點差點往下掉，胡宇威直呼，還好有教練跟各種安全措施保護，不然真的差點嚇死。

胡宇威劇中要坐上攀岩場頂端遙看遠方，做出酷帥的表情。胡宇威透露自己有懼高症，為戲逼自己克服心魔，笑說「坐在最上面遠眺心情蠻爽的，但一往下看的時候，還真的會有點腿軟的感覺」，敬業表示「我會採用變態的方式去逼自己挑戰。」《王牌辯護人》28日起每周六晚間八點於東森戲劇40頻道播出。

《王牌辯護人》胡宇威熱愛各式戶外運動。（東森電視提供）

《王牌辯護人》胡宇威拍攝攀岩戲。（東森電視提供）

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