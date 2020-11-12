台北市長柯文哲訴求萊劑美豬要明確標示，行政院下午卻表示「北市牛肉麵節冠軍用萊牛」，遭點名的「皇家傳承」氣炸，連忙貼出檢驗報告打臉，發言人丁怡銘晚間緊急致歉，並向業者訂了100碗牛肉麵作為補救，卻被發現收據上竟然打上行政院的統編，讓資深媒體人黃暐瀚也看不下去發文回應。

此次遭政院點名的「皇家傳承」在板橋經營近30年，所售牛肉麵內含牛腱、肋條兩種食材，湯頭使用牛大骨熬製三天而成，口感層次豐富，將繼續秉持用心真誠的理念，發揚台灣美食。

而近期因為政院萊劑美牛梗圖誣指牛肉麵業者，採用含萊克多巴胺的牛肉，引起業者不滿，對此，丁怡銘晚間說，他深感抱歉。他也要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。他傍晚也到皇家傳承牛肉麵賠罪，並花了3.9萬元，下訂100碗紅燒牛肉麵，並在臉書貼文，要大家多多捧場。

但卻被爆出收據竟然了行政院統編，疑似要以公務預算報帳，丁怡銘澄清，他出門前就自掏腰包拿出信用卡請同仁代訂，但政院祕書習慣開統編，不過這筆錢他強調會自己出。

黃暐瀚晚間在臉書貼文指出，政府為了進口「萊豬」，行政院今天不惜發起無差別攻擊，但政院要指控人家用萊牛之前，有沒有先查一查？明明該店家就沒有用(未檢出) 萊克多巴胺，根本就不是「萊牛」！這是真的都要台灣的牛肉麵店關門就對了？

一直都有人說，台灣的美牛，全部都是「萊牛」。 為了進口「萊豬」，行政院今天不惜發起無差別攻擊。（是真的都要台灣的牛肉麵店關門就對了？） 結果，各位觀眾！ 人家（被行政院指控的牛肉麵冠軍店）用的，根本就不是「萊牛」啦！ 暐瀚 2020-11-12 de 台北 #我聽見打臉的聲音～ https://www.facebook.com/royal.tbnf/posts/3821932521152686 由黃暐瀚發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)