屏東縣南榮國中和日本長野縣櫻花國際高校締結姐妹校已逾10年，6月日本的新冠疫情嚴重時，南榮國中校方及學子募集5000個口罩等防疫物資送到日本，讓姐妹校非常感動，最近用漢字寫下感恩的話語回寄南榮國中，讓師生們充滿濃濃暖意。

日本櫻花高校2001年首度造訪南榮國中，兩校在2007年締結為姐妹校，之後每年日方都會到屏東交流，南榮國中師生也都全力接待。不過今年受到疫情影響，日方第二次未造訪台灣，師生們都覺得十分可惜。

南榮學子募集防疫物資送往日本姐妹校櫻花高校。（南榮國中提供／潘建志屏東傳真）

校長張顥騰說，上次櫻花高校不能來台就是因為SARS疫情的關係，沒想到今年又因肺炎而中止交流活動。在台灣疫情稍緩，口罩禁令取消，能夠寄送口罩到國外後，南榮國中師生也發起募捐活動，共募集了5000片口罩送到姐妹校，表達來自台灣的關心與祝福。

最近南榮國中接獲櫻花高校的校長和學生寄來的信和1塊留言板，板上由多名學生以漢文寫下感謝的字句，包括「你好」、「多謝」、「我很喜歡台灣」等，充滿對台灣的感謝之情。

櫻花高校校長森大和寫道，全世界都流行著新冠肺炎，日本也受很大的影響，今年畢業旅行不能到台灣，不能和南榮國中的大家見面，非常可惜，相信待疫情結束後，必定會再互相交流。

(中時 )