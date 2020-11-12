善化胡麻季產業文化活動14、15日在善化區農會熱鬧登場，農會自產品推出特價優惠。（善化區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區為全國主要胡麻產區，善化區農會每年舉辦胡麻產業文化活動，今年將於11 月 14 日、15 日登場，有熱鬧市集與表演，麻油雞、芝麻麵免費品嘗；善化農會今天也推出「咔芝肉片紙」芝麻杏仁脆片肉乾產品，嚴選台灣豬肉及善化黑芝麻製成，搶攻年節伴手禮市場。

善化區農會透過與農民契作方式，保價收購農民栽種之胡麻，為開拓胡麻市場，農會融入現代消費者飲食習慣及養生觀念，推出多樣胡麻農產品，如胡麻油、芝麻粉、芝麻拌麵、光文糕、芝麻糕等，深受消費者喜愛。

今年農會更推出黑芝麻五穀飲，不添加任何防腐劑及人工香料，搶攻保健養生飲料市場，今天再正式推出芝麻杏仁脆片肉乾，嚴選台灣豬肉及善化在地黑芝麻製作而成，美味又健康。

為推廣善化在地胡麻、促進消費並增加在地農民收益，今年胡麻季產業文化活動以「善化美食趴」為主題，14、15日在善化區農會熱鬧登場，活動兩日不僅準備了各千分的麻油雞、芝麻麵免費品嘗，展售館內還有胡麻料理教學、試吃。

現場邀請善化在地社團及街頭藝人表演，青農市集展售豐富的農特產，還有親子最愛的棉花糖製作、胡麻榨油DIY。

活動期間善化區農會祭出促銷優惠，凡於展售館內購買善化區農會胡麻自產品或冰品享9折優惠；胡麻油、胡麻清油皆有特惠，消費滿額還可參加抽抽樂，有機會獲得驚喜好禮。

(中時 )