網友貼出自己的扣款紀錄，房貸每個要繳4萬元。(圖擷取自爆怨2公社)

擁有一棟屬於自己的房子是不少人的目標及夢想，但現在房價愈來愈高，讓很多年輕人卻步，日前就有網友貼出自己的轉帳紀錄，並說自己剛領到薪水就立刻噴了4萬元，戶頭只剩下466元「每個月死撐活撐都是為了房子」，讓網友看了紛感嘆「房貸比鬼還可怕」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上貼出自己的轉帳紀錄，並無奈的說道，自己每個月死撐活撐都是為了房子。只見圖片上的扣款紀錄顯示，4萬元的支出都是拿去繳了房貸。

貼文發出後，有網友深有同感的分享，「22年前家裡一個月繳78900的房貸，繳了四年多終於放棄，現在回想起來真是惡夢一場」。不過許多人看到房貸4萬，也不免驚呼「一個月4萬比我薪水還高」、「薪資那一欄應該是6位數」、「痛苦20年也要保證20年不能沒工作，也不能出意外」、「4萬很硬耶，我2萬」、「我也即將跳進月繳33000的說」。

此外，就有網友分析，一般買房會拿3分之1去繳房貸，所以他預估原PO的薪水也不低「估計你的薪水應該有6位數」。還有網友估算，「一個月4萬，一年48萬，房貸20年算，房子960萬起跳」。

(中時新聞網)