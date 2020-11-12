東港是屏東的漁業及觀光重鎮，不過因市區道路狹小，停車一直是大問題，加上大眾運輸不便，交通成為發展最大致命傷。縣府因此在中山路市中心打造一座258席停車位的立體停車場，12日動土，不過鎮民最期盼的仍是高雄捷運延伸至東港。

東港緊鄰大鵬灣，又是通往小琉球的門戶，加上鎮內東隆宮等景點及海鮮美食，每到假日便湧進大批遊客，因大眾運輸不發達，鎮內交通十分擁塞。今年初屏東縣政府評估報告，高捷延伸至屏東以「小港東港線」為最優路線，消息傳出鎮民都非常期待。

縣府在東港中山路市中心打造一座258席停車位的立體停車場，12日舉行動土典禮。（潘建志攝）

不過半年過去了，高捷延伸仍處於「只聞樓梯響」階段，除了做出將以高架化延伸的結論外，沒有任何進展。蘇姓鎮民說，東港很多人在高雄工作，每天上下班時間往高雄的台17線都擠滿車潮，期待高捷早日到東港，讓上下班的交通更安全便捷。

屏東縣交旅處長黃國維說，高捷必須先由小港到林園，才能跨過高屏溪到東港，高雄路網進度較快，屏東路網修正後已送交通部，待核定便能進行後續階段。縣府會加速辦理，希望能趕上小港到林園段的進度，讓高屏兩地期程能同步進行。

不過在捷運到東港前，鎮內停車仍是大問題，縣府因此在中山路舊榮工之家興建立體停車場，12日動土。新停車場是地上4層鋼筋混凝土建築，共有汽車停車位258席，預計明年9月底完工。

立體停車場位於東港市中心中山路精華地段，完工後能大大解決鎮內停車位不足問題。另外縣府亦在新行政中心旁規畫建設東港轉運站，目前已發包設計，完工後將提升東港大眾運輸系統便捷性。

(中時 )