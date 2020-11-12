美國大選最後結果，由拜登獲得勝選，現任總統川普確定無法連任，可以說是進入「跛腳鴨」（lame duck）階段，對此，美媒指出，依以往川普的個性及言行紀錄來看，到明年1月20日交接前的未來10周，他仍可能為市場帶來巨大的動盪，尤其在這段時間突然公布「沼澤」文件，市場可能對此毫無防備而付出代價。。

根據美國財經媒體報導，在交接前的未來10周，川普的任何行政命令都可能讓投資人坐立不安，包括與大陸的商業、科技、人權爭端、與歐洲的貿易爭端，以及12月決定財政資助的最後期限。所謂的「跛腳鴨」，一般是指現任政治人物因確定無法續任，而陷入權力真空的狀態。

報導指出，川普的一意孤行及推特治國已是眾所皆知個人特色，例如日前突然透過推特宣布開除國防部長艾斯培（Mark Esper），白宮接著又安插三位親川普官員進入五角大廈。在上個月時，川普還曾在推特稱決定終止和民主黨討論新刺激法案，結果隔天美股下挫、國債飆升。

其中，對大陸的關係是全球市場上最明顯、最脆弱的風險，尤其是川普將美國的新冠肺炎的爆發歸咎於大陸，而這場疫情控制不力，亦是川普敗選的重要因素之一。川普除了能繞過國會調整關稅以外，他的政府也有考慮過強迫陸企從美國下市，此外，美國本周還制裁了四名據稱破壞香港自治的官員。

報導並提到，歐亞集團（Eurasia Group）下設媒體GZERO Media的Gabrielle Debinski指出，川普憤憤不平且即將離任，恐使他更難配合並使整個局面停擺，導致美國經濟恐再遭受重創，他的「跛腳鴨」期將會比以往更來得動盪。

值得一提的是，法國安盛保險（AXA）前策略師Mark Tinker強調，川普還有可能在這段時間突然公布「沼澤」文件（the Swamp，川普用來指稱華府長期以來種種腐敗骯髒的內幕），反正川普不會有任何損失，但市場可能對此毫無防備而付出代價。

(中時新聞網)