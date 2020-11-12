晟德（4123）受惠轉投資加科思旗下新藥以8.55億美元授權國際大廠，評價利益跳升，激勵第三季EPS高達2.09元，累計前三季獲利賺逾半個股本，EPS 5.47元，截至9月底止每股淨值已來到36元。

轉投資事大報喜的晟德，第三季獲利豐收主要來自北京加科思的評價利益跳升及依權益法認列澳優乳業（1717.HK）獲利的穩步成長，其中北京加科思係因核心產品SHP2抑制劑與國際大藥廠艾伯維達成重磅授權協議，簽約金與里程碑金達8.55億美元。

另外，澳優乳業前三季歸屬母公司稅後淨利達人民幣7.1億元，在疫情影響下仍保持雙位數成長，持續穩健貢獻晟德獲利。

該公司第三季合併稅後淨利16.53億元，歸屬母公司淨利9.48億元，每股盈餘2.09元，與去年同期0.07元相比大幅攀高，累計前三季每股盈餘已達5.47元。

晟德表示，該公司近期從資本市場到研發進展皆大有斬獲，資本市場中，博晟（6733）、益安（6499）子公司達亞國際（6762）與長聖國際（6712）皆獲櫃買中心上櫃審議委員會審議通過上櫃案申請，可望借助資本市場推動企業再升級。

研發方面，轉投資公司研發項目橫跨新冠疫苗、細胞治療、生物相似藥與新藥類別皆持續穩定推進。隨新冠疫情於全球蔓延，疫苗大廠國光生技（4142）自主研發的新冠疫苗進度備受關注，目前已啟動一期臨床試驗、預計今年底進入二期臨床試驗，並攜手晟德集團旗下CDMO公司永昕生醫（4726）作為疫苗原液量產夥伴，並肩抗疫。

主攻細胞治療的育世博，其自然殺手細胞產品ACE1702也順利於美國啟動一期臨床試驗，完成首位病患給藥；另東曜藥業（1875.HK）自主研發產品TAB008（安維汀R生物類似藥）的新藥上市申請也順利獲中國藥監局受理。

此外，晟德轉投資新藥開發公司順天醫藥（6535）為加大對急性缺血性腦中風重磅新藥等潛力產品之投資規模，將辦理私募現金增資發行新股29,500,000股。

看好順藥未來發展潛力，晟德12日宣布通過認購順藥私募現增案。此次私募認購價格29元，總投資金額為新台幣4.98億元，晟德目前持有順藥約28％股權，此次增資後持股比例增加為34％，集團持股37％。

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