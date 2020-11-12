宥勝、林予晞主演HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，日前釋出正式預告，林予晞在棒球場上大膽親吻宥勝，畫面被投放到大螢幕上，劇組為求逼真、壯觀場面，特地赴新莊棒球場、在超過3000人的富邦悍將主場球賽中拍攝，全場觀眾不知情下高聲歡呼，隔天還登上運動版新聞，甚至有人誤以為兩人真的是情侶。

《戒指流浪記》以明快的喜劇節奏，探討當代華人社會的婚姻與愛情觀，也挑戰婚約與戒指是否是現代愛情的必需品，兩人皆是首度嘗試喜劇類型。宥勝劇中飾演凡事都計劃周全的保險精算師，為戲他拜訪許多精算師，發現精算師每天處理很多數字，思考過程和一般人有不同考量，為戲他做足功課，也發想許多怪僻及對白。

林予晞在出道前曾任空服員，這回劇中飾演已達適婚年齡的想婚空服員，梳起包頭、穿上制服在模擬機艙內拍攝，彷彿重回空服員工作一樣的駕輕就熟，也在現場針對劇本與導演討論空服員實際會有的反應與動作，用自己的工作經驗參與創作，也是林予晞的初體驗。《戒指流浪記》（ADVENTURE OF THE RING）共8集，將於12月13日晚間9點獨家於HBO GO上線並在HBO頻道首播。

宥勝、林予晞在《戒指流浪記》中飾演情侶。（HBO Asia提供）

宥勝劇中飾演凡事都計劃周全的保險精算師。（HBO Asia提供）

林予晞劇中飾演已達適婚年齡的想婚空服員。（HBO Asia提供）

(中時 )