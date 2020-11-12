今天是國父孫中山155歲誕辰，國民黨大陸事務部主任左正東在臉書發文，建議蔡總統，沒空紀念國父誕辰，也抽空讀讀長榮大學的越南語講師阮氏清金的文章。他說，國父除了建立中華民國，與東南亞關係也很密切，不妨從越南視角和馬來西亞視角出發，了解孫中山先生的想法及影響，會發現紀念國父不僅是中華民國國民的驕傲，也會讓我們通向亞洲鄰邦的道路更寬廣。

左正東說，對於我們這代人來說，中學以來讀三民主義國父思想，雖然對孫中山很熟悉，但年輕時難免有些叛逆，總覺得聖人膜拜太過老套。隨著年歲漸長，看法更加成熟，知道從一百多年前的時代脈絡去看孫中山革命的不平凡意義，也了解典範人物對共同體建立的寶貴價值。

他說，由於革命艱難，孫中山遍訪各國各地尋求支援，其中也來過台灣四次，台北車站附近的逸仙公園，就是孫中山第二次來台停留的旅館所改建。從推翻滿清到民國肇建後的二次革命，台灣也有人追隨孫中山的步伐，投入中國的革命事業。大陸部的夥伴特別找出當年的台灣青年杜聰明博士為革命運動冒險犯難的故事，我們應該一起追思。

左正東說，過去10年自己研究東南亞，看到孫中山對東南亞民族獨立運動的啟發，對孫中山的敬仰更甚以往。比如印尼憲法中的建國五原則（潘查西拉Pancasila），印尼國父蘇卡諾曾表明受到孫中山三民主義的啟發。

又如越南，除了有兩位號稱越南孫中山的革命先烈潘佩珠和阮太學外，胡志明留下的越南國家格言－獨立、自由、幸福，也對應了三民主義的民族民權民生。今年1月，長榮大學的越南語講師阮氏清金曾在媒體為此撰文，很值得閱讀。

左正東強調，想問蔡總統，您讀過阮氏清金的那篇文章嗎？如果沒有，真心建議蔡總統，抽空讀讀那篇文章吧！讀完後，相信您會發現，紀念孫中山不是意識型態，更不會把台灣鎖進中國大陸，相反的，紀念孫中山是中華民國國民的驕傲，也讓我們通向亞洲鄰邦的道路更寬廣。

(中時 )