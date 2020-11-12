台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，精準醫療必須反應終端醫療需求，並以此需求作為精準醫療體系的利基，同時亦必須促進生醫與ICT產業相互間的對話，促進我國兩大強項產業的緊密結合。

林世嘉是在12日由醫界聯盟基金會與生醫生態發展辦公室主辦的我國生醫產業發展量能系列會議的第一場「布局臺灣精準健康大未來」，發表上述看法。

行政院科技政委郭耀煌表示，為推動我國精準醫療發展，必須以數據、創新實證與跨領域合作為三大發展重點，以期為台灣創新服務應用建構更完善的實證環境與支持，並促進生醫、數位科技與材料產業的相互連結。

生策會副會長楊泮池表示，後疫情是精準健康和資通訊產業和AI整合之契機，而我國產業目前已掌握AI運算、8K影像處理、IoT五感感測與5G通訊傳輸等的關鍵技術，因此當今最重要的課題即是如何善用健保資料庫資源，來建構精準康大數據永續平台，以精準健康翻轉產業創新。

中研院生物醫學科學研究所所長郭沛恩指出，台灣具有絕佳利基來針對共同疾病發展精準醫療，並說明台灣精準醫療計畫目前累計參與人數將近35萬人，並已完成近26萬的基因型鑑定，未來則規畫以此為基準，建立疾病風險計算模型與個人健康顧問服務，進一步作為全球14萬華人的健康資料指標。

工研院生醫所林啟萬所長說明，精準醫療產學研合作新模式應以全人照護為核心共創共享價值，並以精準健康的機會點切入，同時與患者、照護者等多重利益攸關者維持良好關係，營造互信的共創模式。

經濟部生醫推動小組吳忠勳主任指出，數據庫為發展精準健康的重要基礎，而全球精準健康發展趨勢即為整合生物數據庫資訊共享與商業化應用。在商業化的整個流程當中，最重要的即是生理數據去標籤化，使其可成為純粹的數據，最終成為廠商可以找到具潛力之可應用標的之依據。

為促進我國精準醫療發展，台灣醫界聯盟基金會將於11月辦理我國生醫產業國際發展量能專家系列會議，後續場次包含領航精準健康：BIO+ICT(11/19)以及建構精準建康永續基盤(11/26)。

(工商 )