針對台灣機械公會理事長柯拔希喊貶新台幣，央行外匯局局長顏輝煌去函強調，新台幣今年來在主要貨幣中並非最強，且工具機出口衰退全球皆然，非獨台灣最差，更有工具機業者建議，產業應把握機會進行產業升級，提升競爭力才是王道。

顏輝煌表示，由於國內防疫與經濟表現優於其他國家，且半導體及資通訊產品出口良好，加上美國聯準會（Fed）推出無限量QE（量化寬鬆），使得美元指數走貶，因此今年至11月12日止，新台幣對美元升值4.3％，但升幅並未顯著大於其他主要貨幣，如人民幣升5.1％、歐元升5.0％、韓元升3.7％、日圓升3.2％。

顏輝煌指出，今年受到中美貿易爭端及疫情衝擊，全球景氣急凍，跨國貿易隨萎縮，因此今年以來至今，以中、美、歐為主的工具機市場進口減幅達約三成，受此影響，台灣、南韓、日本及歐盟工具機出口減幅皆近三成。

最近某工具機業者對新台幣匯率發表看法，應可作為參考。顏輝煌說，該業者表示匯率本身是中性的，新台幣升值雖將衝擊出口產業，但可透過外匯管理及匯率避險，分散匯兌風險。同時還強調，國內業者不宜倚賴新台幣貶值，宜開發新產品及提高產品附加價值，把握機會進行產業升級，持續提升競爭力。

央行一向重視業者的心聲，顏輝煌重申，且深切體會業者經營處境，面對當前外匯市場變動較大的情況下，將持續維持新台幣匯率的動態穩定，降低廠商對外報價的匯率風險，希望大家共同努力度過難關。

(工商 )