三立週五台灣好戲《羅雀高飛》本週劇情曲折虐戀，邱凱偉（Darren）、大元歷經各種艱辛，仍改變不了上一代恩怨，大元心寒得離開邱凱偉家的中藥行，與田家達一起創業開國術館，踏上女醫之路。因大元手中握有夯藥秘方，遭人眼紅暗算被「蓋布袋」，邱凱偉目睹一切為救愛人，不敵歹徒計謀，兩人雙雙被「蓋布袋」扔進河裡，邱凱偉急中生智，在水中掙脫救出大元，兩人才得救。

大元原想像韓國女醫大長今般的優雅，沒想到反吃盡苦頭，拍攝這場落水戲時，不太會游泳的大元不怕水，倒是擔心河水太臭；好水性的邱凱偉則分享，拍攝過程在小小的麻布袋裡，讓他幽閉恐懼症發作，雖然自己會游泳，但小時候愛玩有很多溺水的經驗，有次不小心，還掉進剛蓋好的化糞池，他解釋：「沒有掉到大便裡面，化糞池雖然還沒有開始運作，但是裡面滿滿是水」，勾起兒時懼怕回憶。

劇中大元被救上岸後，邱凱偉幫大元人工呼吸加CPR，第一集開頭的邱凱偉意外襲胸，到這次壓胸幫大元CPR，一路從不太熟到現在默契十足，拍攝互動比較親密的戲也不會尷尬，即便碰到虐心戲，兩人一對眼還是頻笑場。

邱凱偉（Darren）、大元劇中被「蓋布袋」丟進水裡。（三立提供）

邱凱偉劇中為救愛人大元，不惜雙雙落水。（三立提供）

(中時 )