台南市政府為提升學校午餐品質及衛生安全，斥資2200萬元補助麻豆國小興建中央廚房，12日由台南市長黃偉哲親自主持動土暨祈福典禮，黃偉哲強調，台南是美食之都，更要做到食安之都，對於食安要好好把關，就從營養午餐做最好的示範，讓央廚的設置提升午餐的健康、美味、安全。

黃偉哲表示，麻豆國小的廚房有40多年的歷史，該是重新改造的時候了，非常感謝立委郭國文協助南市教育局向教育部爭取經費，在地市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍在墊付款和地方自籌款上努力敦促，今日才能開花結果，未來還有六甲國小加入央廚興建的行列，服務更多師生。

麻豆國小校長王誌鴻表示，麻豆國小原廚房於民國66至70年間分期建造，使用已逾40年，因未符合現今法規規定，前年5月已拆除，未來中央廚房完成後，可供餐麻豆國小及鄰近行政區幾所小學約達2000人，既可替午餐品質把關，也可兼顧學童營養健康、衛生安全，並減輕小校自辦午餐的壓力。

教育局長鄭新輝表示，教育局積極爭取「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」經費，總計獲得約1.2億元補助，其中六甲國小亦獲得中央補助約3000萬元興建中央廚房，未來可望供應六甲及鄰近區域學校午餐，受惠學生最高可達2500人。

(中時 )