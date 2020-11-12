日本男神山下智久有許多經典作品，出道至今累積超高人氣，從1996年加入傑尼斯事務所，更被認定是瀧澤秀明的繼承人；豈料，今年8月底山下智久被爆出帶未成年高中妹到酒店開房，遭雪藏2個月後，10月底疑似「被離開」傑尼斯，今（12）日山下智久主動回應此事，也向粉絲表達感謝。

山下智久透過Instagram和微博回應「被離開」傑尼斯一事，他開頭就先澄清，在經過3個月的考慮後自己決定退出傑尼斯，「傑尼斯事務所是我的起點，也是我成長的地方」，並表示「是時候向我兒時的夢想邁出新的一步」；山下智久近期積極朝好萊塢發展，想要在演員最高殿堂獲得肯定。

山下智久10月底疑似「被離開」傑尼斯，今（12）日他主動回應此事，也向粉絲表達感謝。(圖/ 摘自山下智久IG)
山下智久10月底疑似「被離開」傑尼斯，今（12）日他主動回應此事，也向粉絲表達感謝。(圖/ 摘自山下智久IG)

他除了解開誤會外，也不斷地感謝再感謝，無論是對傑尼斯事務所的人還是粉絲們，「我永遠不會忘記你們，在過去的24年裡對我源源不斷的支持，那些溫暖話語、愛、勇氣和希望讓我無比感激。我不知道未來會怎樣，但我將繼續向前」。

據日媒《週刊文春》報導，山下智久在6月就曾向傑尼斯表達12月約滿不再續約，但雙方協議後延到明年3月再討論；但8月底爆出開房事件後，被要求暫停演藝事業，他不肯放棄正準備到好萊塢拍戲的機會，所以才主動提「退出事務所」。

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いつも僕を応援してくれている大切な皆さん この3ヶ月という期間に僕自身の行動についてしっかりと向き合い、今までの事これからの事を改めて深く考えた結果、ジャニーズ事務所を離れる決断をさせて頂きました。 ジャニーズ事務所は、僕、山下智久を生み育ててくれた生家です。その事務所を出て、子供の頃からの夢に向かい新たな一歩を踏み出していきたいと思います。大切な事は全てジャニーズ事務所、共に切磋琢磨してきた仲間、そして多くのファンの皆さんが教えてくれました。   この24年間、応援し続けてくれたこと、一生忘れません。皆さんから頂いた温かい言葉、たくさんの愛がどれほど僕に勇気と希望を与えてくれたことか、言葉では言い表せないほど感謝しています。   どんな未来が待っているのかはわかりませんが、1人でも多くの方の心に火を灯せるような、そんな存在にいつかなれるように前に進み続けていきたいと思います。 最後になりますが、これまで温かく見守ってくださり、これからの未来にエールを送ってくださったジャニーズ事務所の皆様に心から感謝致します。 そしていつも応援してくれている皆さんへ。 どんな時も、僕を支えてくれて本当にありがとうございました。 これからも全力で頑張りますので、変わらず応援していだけたら嬉しいです。 今後の活動に関しましては、準備が整い次第改めてInstagram、SNSを通じてお知らせさせていただきますので、もう少しの間待っていてください。 山下智久 Dear Fans, After much deliberation over the last three months, I have decided to part ways with Johnny & Associates. Johnny & Associates is my birthplace and it’s where I was raised. I learned so much from everyone who supported me there including all of you. It’s time to take a new step towards my childhood dreams. I will never forget that you have continued to support me over the last 24 years. It leaves me indescribably grateful for the warm words, love, courage, and hope that you have given me. I don't know what the future holds, but I will continue to move forward. Last but not least, I would like to express my sincere gratitude to everyone at Johnny & Associates for their warm support and words of encouragement. Regarding my future activities, I will keep you all posted via my social media. Tomohisa Yamashita

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(中時新聞網)

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