日本男神山下智久有許多經典作品，出道至今累積超高人氣，從1996年加入傑尼斯事務所，更被認定是瀧澤秀明的繼承人；豈料，今年8月底山下智久被爆出帶未成年高中妹到酒店開房，遭雪藏2個月後，10月底疑似「被離開」傑尼斯，今（12）日山下智久主動回應此事，也向粉絲表達感謝。

山下智久透過Instagram和微博回應「被離開」傑尼斯一事，他開頭就先澄清，在經過3個月的考慮後自己決定退出傑尼斯，「傑尼斯事務所是我的起點，也是我成長的地方」，並表示「是時候向我兒時的夢想邁出新的一步」；山下智久近期積極朝好萊塢發展，想要在演員最高殿堂獲得肯定。

山下智久10月底疑似「被離開」傑尼斯，今（12）日他主動回應此事，也向粉絲表達感謝。(圖/ 摘自山下智久IG)

他除了解開誤會外，也不斷地感謝再感謝，無論是對傑尼斯事務所的人還是粉絲們，「我永遠不會忘記你們，在過去的24年裡對我源源不斷的支持，那些溫暖話語、愛、勇氣和希望讓我無比感激。我不知道未來會怎樣，但我將繼續向前」。

據日媒《週刊文春》報導，山下智久在6月就曾向傑尼斯表達12月約滿不再續約，但雙方協議後延到明年3月再討論；但8月底爆出開房事件後，被要求暫停演藝事業，他不肯放棄正準備到好萊塢拍戲的機會，所以才主動提「退出事務所」。

(中時新聞網)