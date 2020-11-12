經濟不景氣，聖誕老人也不好當，竟被迫轉行賣起軍武？！由兄弟檔導演埃桑尼姆斯（Eshom Nelms）與伊恩尼姆斯（Ian Nelms）聯手執導，並找來梅爾吉勃遜（Mel Gibson）領銜主演的《追殺胖老爹》（Fatman），即將在11月27日於全台盛大上映。本片劇情描述一位被寵壞的富二代屁孩，因為收到聖誕老人送他煤炭作為聖誕禮物，氣到雇用殺手追殺那位送他煤炭的「胖老爹」。梅爾吉勃遜表示：「這個劇本跟角色太有趣了，導演的熱情也完全表現出他們對電影的熱愛！」雙導演更透露梅爾吉勃遜在製作方面的協助：「金獎導演的建議誰能抗拒！」

梅爾吉勃遜以出道作品《瘋狂麥斯》（Mad Max）成為次文化經典，演而優則導的他，自製、自導、自演《梅爾吉勃遜之英雄本色》（Braveheart），更是讓他一舉拿下奧斯卡金像獎「最佳影片」、「最佳導演」等五項大獎！梅爾吉勃遜這回在新片《追殺胖老爹》當中，巧扮被大家暱稱為「胖老爹」的聖誕老人，由於財務出現困境，加上小精靈員工人數增加，讓他的工廠開銷年年上揚。面對經營困難，他只好與美軍簽約，改行製造軍武。不過他萬萬沒想到，一次送禮的失誤，竟讓他惹怒屁孩，成為職業殺手的獵殺目標！

對於接演本片，梅爾吉勃遜表示：「兩位導演以一種充滿熱情的方式，去談論這個故事，我確認他們是對電影的真愛！我被故事、劇本、角色給深深吸引，讓我想：『這一切都太有趣了，那就開工吧！』」雙導演埃桑尼姆斯與伊恩尼姆斯也力讚梅爾吉勃遜：「他拍電影非常男性化，他是一個非常男性化的人，但是當他陷入困境時，他的內心也有點像泰迪熊。他真的很在乎每項工作，也在乎一同共事的夥伴。」值得一提的是，導演也透露梅爾吉勃遜為他們帶來的幫助：「梅爾很喜歡我們的電影初剪，他還花費一整天時間跟我們討論，一些可以盡善盡美的細節處理。當一位金獎導演要給你反饋時，誰能夠拒絕！」而這個組合的碰撞，想必能夠激發精彩火花，帶給觀眾一部結合黑色幽默與精彩動作場面的作品！

有趣的是，台灣片商日前公開《追殺胖老爹》的台灣版海報之後，眼尖粉絲馬上發現，本片片名巧合跟知名美式炸雞品牌「撞名」。片商也對此特地解釋：「因為英文片名為《Fatman》，是男主角的暱稱，所以就針對英文與主角形象，取了不失原意又有趣好記的名稱。」沒想到電影海報公開之後，意外讓網友們「食慾大開」，在留言區紛紛表示：「如果手上抱一桶炸雞，應該會大賣！」「好吃到被追殺嗎？」更有網友敲碗表示：「不如跟炸雞店來個合作？」《追殺胖老爹》11月27日全台上映。

(中時 )