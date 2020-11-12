網友湧入丁怡銘臉書留言。(取自丁怡銘臉書)

行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，店家親上火線在臉書秀出「零檢出」證明打臉；隨後丁怡銘向業者致歉，並曬出證明下訂一百份紅燒牛肉麵。不過，網友仍相當激憤，紛紛湧入丁怡銘和行政院臉書，要求丁怡銘下台。

台北市長柯文哲今(12日)出席行政院會，當面建議行政院長蘇貞昌針對萊豬源頭管理，並要求萊豬標示，行政院發言人丁怡銘事後回酸，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」。遭指控的店家負責人除了現身展示店內用的美國牛肉檢驗報告，自清店內的美牛不含瘦肉精，並要求行政院公開道歉，也在臉書PO出檢驗證明。

今日晚間18時許，丁怡銘則是在臉書表示，「今晚跟羅致政委員來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向陳老闆致歉之外，我也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。」但他遭到網友質疑開政院統編，疑似要以公務預算報帳，面對眾人的輿論壓力，他也再度澄清，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編，但這筆錢我出門前就說我要自己出了請媒體朋友不要誤解了」。而丁怡銘為避免外界誤解，晚間再下一次訂單，取代原訂單。

面對丁怡銘的說法，網友並不領情，持續湧入行政院和丁怡銘臉書砲轟，「下台吧！之後包你升官」、「糗大了這次 怎麼辦才好」、「自己下台止血比較快」、「作為深綠支持者、業餘1450，我建議你馬上辭職」、「你真雷，快辭職下台吧」、「別當發言人了」。

(中時新聞網)