今年SBL選秀狀元九太科技後衛李漢昇12日在花蓮觀護盃籃球賽宣告傷癒復出，打了15分鐘，2投0中、得分掛零，只能眼見九太慘遭裕隆77比59痛宰，巧合的是，李漢昇先前受傷時的對手就是裕隆，甚至當時「兇手」斑霸還在今天賽前特地嗆聲。

李漢昇是在9月1日夏季挑戰賽遭遇裕隆，不小心在比賽時跟斑霸相撞，造成右肩韌帶撕裂，整整相隔73天才重返場上拚戰，結果來到觀護盃首役傷癒復出，對手竟然剛好就是裕隆，斑霸賽前還特地跟李漢昇說：「這場比賽千萬別受傷！」

「我當然希望斑霸是在關心我，而不是跟我嗆聲，」李漢昇說，「只是一回來球場就剛好碰上裕隆，內心當然還是怕怕的，畢竟我也才練15天左右，現在雖然傷勢復原了9成，卻還沒完全康復，只要右肩大幅度轉動或用力就會疼痛。」

李漢昇強調，這次來花蓮打觀護盃之前，九太董事長沈會承與九太總教練劉嘉發就告訴過他，這次比賽千萬別又受傷，他們只希望李漢昇透過上場比賽，趕緊抓回比賽節奏與熟悉強度，「老實講，我現在大約只有5成狀態，但一天比一天好。」

唯一帶洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯來打觀護盃的裕隆，已經提前搶到裕隆2連勝，正式提前宣告跟台啤晉級14日下午3點的觀護盃冠軍賽，也讓13日的兩場比賽變成季軍賽門票之爭。

(中時 )