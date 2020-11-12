美國總統選舉落幕，民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普。距離2021年1月20日新總統宣誓就職，還有70幾天，變數仍大。退將于北辰憂心說，萬一中美走回合作的路線，那台灣真的要緊張了。

于北辰在《千秋萬事》節目中表示，美國總統宣誓就職前的72天是空前的安全，因股市資金沒有掉，房市也沒有崩盤；至於對岸到底是喜歡川普連任，還是拜登當選，大家可以去思考。大陸最終目的是希望美國不要跟它打架、不要與它為敵、美國不要再用經濟跟它對峙競爭，這些態度是大陸希望美國對它的態度，這些態度也決定它在這72天的作為。

于北辰認為，萬一這幾天發生台海戰爭，對川普最有利，川普就會糾集國內所有的力量開始鬧了，因此大陸這72天會異常收斂、會更小心，這也是它在國際社會轉型的關鍵因素。所以這72天是相對安全，72天之後反而危險，政權的交接完畢後的72天，按照美國現在的民意走向抗中路線，或是跟中國大陸保持競爭對手，若都不會改變，台灣大可放下心防。

于北辰指出，目前中美是競爭對手，不過萬一改變，跟中國大陸走回合作的路線，那台灣真正要緊張了。因若美中重修舊好，一起來拚經濟，一起攜手走向世界的頂端，台灣會被邊緣化，這個可能性雖然非常小，但他是作軍事國防事務的，任何微小的可能性都不能排除，所以國防陸海空三軍都不能鬆懈，因為真正72天之後的挑戰才要開始！

(中時新聞網)