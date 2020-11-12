「低接觸經濟」是新冠疫情流行至今發展出來的新型消費模式，廣用行動支付成為防疫的必要，但大陸支付寶不流行的台灣，就是跟不上的落後？資策會統計，台灣市場上有至少70種的自有品牌行動支付，包括Mastercard、VISA、財金公司等信用卡，101、7-11等零售業者，資策會資深總監陳子昂指出，疫情期間，常用行動支付的用戶占比增加到近六成，消費者對行動支付的偏好度也在2020上半年首次以35.3％，超越實體信用卡的33.9％。

《2020-2021商業服務業年鑑》今（12）日發表，由商業發展研究院和經濟部商業司共同發行。年鑑編輯委員會共同召集人、台灣大學教授陳厚銘指出，臺灣面對疫情突襲，在公衛方面的危機管理成效受到全球肯定，但企業仍須在不確定環境下尋求成長，特別針對「低接觸經濟消費時代」相關議題，彙集各界專家洞見，為服務業探究發展趨勢與潛在商機。

商研院商業發展與策略研究所研究員兼副所長朱浩指出，全球疫情在歐美持續漫延，疫情之於商業服務、企業營運並非一次性的干擾，疫情一旦成為常態，服務業需更關注於消費者行為的改變，像「健康」與「安全」已成為消費者的主訴求，廣用行動支付、降低現金交易亦是必要。

對於台灣市面上有超過70種的自有品牌行動支付，陳子昂分析，分散在卡片公司、金融機構、零售商務、電信資服、支付電票、通訊載具等領域，有「通用型」（不限通路）及「限定型」（限定通路的商家自有品牌）兩大類型，且這還僅是較常見或較知名的業者，或是與行動支付營運相關的業者，行動支付業者在疫情期間亦用力開拓市場，民眾因此更接受行動支付。

(工商 )