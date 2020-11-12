臺灣證券交易所積極推動證券商品的多元化和擴大交易平台，提供更多投資選擇，以及正確的理財觀念，更為推廣ETF及ETN商品，多年舉辦證券商ETF及ETN競賽，凱基證券今年獲「ETF交易貢獻獎」第一名，以及「台股ETF造市獎」第二名，維持年年得獎好紀錄。

今年新冠肺炎疫情嚴峻，影響全球股市劇烈的波動，台股ETF不僅橫跨多種的資產類別，在追蹤工具和報酬型態上有利於滿足多樣化的投資需求。隨國內 ETF商品多元化及市場蓬勃發展，今年有多檔ETF報酬勝過大盤，兼具儲蓄、避險與投資多重優勢，吸引投資人轉進，受益人數和交易人次節節攀升，投資客群包括年輕化的股市新鮮人與專業機構投資人，逾150萬投資人參與。

凱基證券表示，將持續配合主管機關的推廣並積極造市，致力於提供多檔ETF充分流動性，活絡市場並滿足投資人交易與避險的需求，以客戶的視角出發，為不同族群的投資人提供專業投資服務與交易平台。

(工商 )