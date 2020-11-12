湯唯主演古裝劇《大明風華》，為了首次的古裝演出，湯唯做了許多拍攝準備，包含學習坐姿、禮儀、崑曲和古琴指法，甚至抽空造訪劇情中提及的南京明故宮、雞鳴寺、明孝陵等地，湯唯表示：「盡可能地去感受古人曾經生活的氛圍，體驗角色。」她也看了很多歷史書籍、和一些明史學家聊天，讓自己沈浸在那個時代的環境中，幫助融入劇中角色。

《大明風華》以明朝王室為背景，描述家族間親情難斷，又迫於無奈得相互算計。戲裡湯唯一路從處心積慮想行刺皇上的反賊，到成為溫順的皇太孫嬪、權傾朝野的太后，劇中角色立場轉變劇烈，十分考驗演技。

目前正在韓國參與電影《分手的決心》演出的湯唯，利用拍戲空檔談起飾演「孫若微」的心境時提到，當初接這部戲時，還沒有完整的劇本，但就感覺「孫若微」這個角色挺酷的，角色在靖難之役中失去親人，在一群男人堆裡長大，一直以來都把為父母報仇當作目標，卻因為遇到了皇太孫「朱瞻基」（朱亞文飾），而進宮成為王室的一份子。

湯唯表示：「『孫若微』的每個人生階段都可謂是重生一次，這對我來說是一個非常有魅力的角色！」湯唯認為「孫若微」的一生，可以說是貼切的詮釋了「命運」這個詞，「她（孫若微）不是一個有謀略和野心的女人，而是被命運推到了這一步，不論是哪個時期，在她的位置上，都是勇敢往前走，不辜負誰！」湯唯對於角色總是盡心盡力、把事情做到最好的這一點，非常感動，「凡事盡力、盡心，也是我一直在努力的目標」。湯唯、朱亞文領銜主演《大明風華》18日起每週一至五晚間九點在八大第1台播出。

湯唯之後成為位高權重的太后。（八大提供）

湯唯在劇中因為遇到朱亞文而改變命運。ㄒ

湯唯在戲裡初期是反賊。（八大提供）

(中時 )