高雄市警局前專勤組2線3星副組長林振宏涉嫌收受電玩業者賄款遭判16年定讞，8月入監前還跳愛河明志，9月聲請再審被駁回。12日在妻兒陪同下再度聲請再審，強調自己過去年薪160萬元、家境優渥根本不需收賄，同時希望法官對他測謊，還他冤獄清白。

2010年時任高市警局行政科專勤組長李世昌涉嫌自2011年至2012年間，按月收受高市30家賭博電玩業者賄款，透過白手套、離職警員葉嘉雄交付每月40至80萬元不等，前後共計收賄21次，總計1144萬元。李世昌接受調查時咬出林振宏收受一半賄款，因此輕判6年4月並入獄。林振宏堅持沒收賄，遭判16年定讞。

二度聲請再審時，服刑中的林振宏親自出庭，太太也陪同發言，兒子及親屬均到庭聆聽，委任律師也提出質疑。

律師強調，李世昌擔任專勤組長時，林振宏是副組長，兩人根本不合，李世昌也比林振宏晚到任、又提前調走，判定李世昌任期間行賄並不合理。此外，林振宏被指控財產來源不明，應由檢方舉證不法之處。

「法院若要判我先生有罪，請交代具體證據在哪？」林振宏妻子聲淚俱下表示，她不能接受在沒有直接證據、只憑李世昌證詞的情況下，就認定林振宏收賄，林妻也向法官請求重啟調查。

林振宏則以轟動社會的「媽媽嘴雙屍命案」為例，指凶嫌謝依涵曾刻意誣指老闆為凶手，強調李世昌同樣基於人性，為減刑脫罪而誣陷他。至於爭議的財產來源，林振宏強調2011年到2016年他個人薪水就有800多萬，加上妻子300多萬，再加上父母在南投種茶收入的贈與，早就超過檢方懷疑的千萬元不明財產。

法官聆聽林振宏的解釋後不耐表示「除了律師說過的之外，有沒有新的事證？」林振宏為取得法官信任，當庭表示願意接受測謊，證明清白。準備程序庭結束離去前，還特地向聽眾席、法官鞠躬表示感謝。

(中時 )