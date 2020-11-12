隨著那斯達克指數與費半指數跌深反彈，台股周三(12日)電子股開盤走高，但金融股與傳產股遭到法人拋售，終場40.41點、報在13,221.78點，3大法人總計買超 57.25 億元。不過，外資本周以來回頭買金融股氣勢驚人，甚至在台股站上萬三關卡電子股族群走弱時，也有金融股撐盤，就有網友提問，金融股目前股價水位有點高，是否還能當定存股，引來許多討論。

一名自稱是股市新人的網友在《PTT論壇》發文表示，「大家都說如果不想把資金留在銀行沒用途，不如花錢買金融股當定存，基本上每年都會賺錢，都會固定配息，但是我有一個問題，現在的金融股看了歷史價位，價格感覺都是偏高的，這種情況當定存是不是不太好？」

他指出，多人說買股票不要一次投進所有資金，大家都建議這個價位買一點，又跌了再買一點，但資金根本不夠，可以一直往下攤平，讓持股平均成本降低，一般的奈米戶應該很難做到。

文章一出引發討論，網友紛紛留言表示「存金融股還不如存0056，5%殖利率股價還比較會漲」、「現在存金融不適合吧，全球利率低成那樣... 但價格是蠻甜的啦，只是賺價差有點難，分批慢慢投最好」、「股票會跌，配息也會跌，跟定存差太遠了」、「你如果只想定存一年，這想法就不好；但如果你想定存五年，就還不錯」。

不過也有網友認為，既然是存股，看價格覺得便宜就買，不要想說跌破多少撿，「你我都沒那麼厲害，只想領股利，就想一年丟多少進去，隔年回饋多少利息，但現金真的要留一點」、「分批買進就是因為體認到自己看判能力不足的事實，平均攤以降低一次買買到高點的風險，你資本不多就買零股也有一樣的效果」。

(中時新聞網)